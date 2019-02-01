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В Македонии экс-министров заподозрили в злоупотреблении властью

Сегодня, 21:40
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EPA

Бывших министров заподозрили в коррупции

В Македонии антикоррупционная прокуратура требует ареста трех экс-министров сельского хозяйства и одного заместителя министра по подозрению в злоупотреблении властью.

Об этом сообщает AP.

Прокуратура сообщила о расследовании в отношении четырех бывших правительственных чиновников по поводу того, что они подписали почти 600 договоров аренды сельскохозяйственных угодий с лицами, которые никогда не платили арендную плату. Такие действия стоили государству более 1,4 миллионов евро потерянных доходов.

Имена подозреваемых не разглашают.

Теги:   Прокуратура Македония Коррупция

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