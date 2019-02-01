В Македонии экс-министров заподозрили в злоупотреблении властью Сегодня, 21:40 185 Цей матеріал також доступний українською EPA Бывших министров заподозрили в коррупции EPA

В Македонии антикоррупционная прокуратура требует ареста трех экс-министров сельского хозяйства и одного заместителя министра по подозрению в злоупотреблении властью.

Об этом сообщает AP.

Прокуратура сообщила о расследовании в отношении четырех бывших правительственных чиновников по поводу того, что они подписали почти 600 договоров аренды сельскохозяйственных угодий с лицами, которые никогда не платили арендную плату. Такие действия стоили государству более 1,4 миллионов евро потерянных доходов.

Имена подозреваемых не разглашают.