Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Томаш Фиала
Риски и возможности
Мустафа Найем
Настоящее будущее
Петр Порошенко
Держать штурвал
Андерс Аслунд
Тень Кремля

В Магнитогорске эвакуировали жилой дом из-за сообщений о бомбе - СМИ

Сегодня, 01:38
204
Цей матеріал також доступний українською

Официальных комментариев о происходящем пока нет

Фото: 74.ru

В ночь на среду, 2 января, в российском Магнитогорске оцеплен жилой дом на проспекте Ленина, силовики объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва, сообщает Медуза

"Несколько человек, представившиеся жителями этого дома, рассказали, что ОМОН и Следственный комитет объявили об эвакуации из-за "бомбы". При этом эвакуируют жильцов якобы только с восьмого и девятого этажей первого подъезда дома. Другие жильцы рассказали, что их вывели из дома без объяснений", - говорится в сообщении.

Эвакуация началась около двух часов ночи по местному времени (около 23:00 по Киеву - ред).

Рядом с домом стоят полицейские машины и автобусы с затемненными стеклами, в которых греются эвакуированные жильцы.

Официальных комментариев о происходящем на проспекте Ленина пока нет.

Напомним, 31 декабря в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.

Вечером 1 января в российском Магнитогорске взорвалось маршрутное такси. В инциденте погибли три человека.

Теги:   Бомба Эвакуация Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Научпоп

Вчера, 12:00

article_img
Квантовый компас. Британские ученые нашли способ попрощаться с GPS
Игры

Вчера, 07:20

article_img
5 лучших игр для похмелья. Когда Новый год прошел слишком весело
Геополитика

31 декабря 2018, 11:29

article_img
Сюрприз от Трампа. Решение об уходе из Сирии стало политической катастрофой для США

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться