В Магнитогорске эвакуировали жилой дом из-за сообщений о бомбе - СМИ Сегодня, 01:38 204 Цей матеріал також доступний українською Официальных комментариев о происходящем пока нет Фото: 74.ru

В ночь на среду, 2 января, в российском Магнитогорске оцеплен жилой дом на проспекте Ленина, силовики объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва, сообщает Медуза.

"Несколько человек, представившиеся жителями этого дома, рассказали, что ОМОН и Следственный комитет объявили об эвакуации из-за "бомбы". При этом эвакуируют жильцов якобы только с восьмого и девятого этажей первого подъезда дома. Другие жильцы рассказали, что их вывели из дома без объяснений", - говорится в сообщении.

Эвакуация началась около двух часов ночи по местному времени (около 23:00 по Киеву - ред).

Рядом с домом стоят полицейские машины и автобусы с затемненными стеклами, в которых греются эвакуированные жильцы.

Официальных комментариев о происходящем на проспекте Ленина пока нет.

Напомним, 31 декабря в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.

Вечером 1 января в российском Магнитогорске взорвалось маршрутное такси. В инциденте погибли три человека.