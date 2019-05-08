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В Магнитогорске жильцов пострадавшего от взрыва дома оштрафовали за долги по ЖКХ

Вчера, 12:29
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В Магнитогорске жильцов пострадавшего от взрыва дома оштрафовали за долги по ЖКХ - фото

rupres.com

Несмотря на взрыв, дом в Магнитогорске не был признан аварийным

В России управление ЖКХ Магнитогорска оштрафовало жильцов дома, пострадавшего в результате взрыва 31 декабря 2018 года, за "неоплаченные коммунальные услуги".

Как сообщает телеканала Первый областной, в полученных ими квитанциях указана задолженность за все месяцы 2019 года с соответствующей пеней.

В частности, по мнению руководства ЖКХ, жильцы дома просрочили выплаты за газ и воду, от которых здание после взрыва частично отключено, а также за пользование лифтами, которые не работают и капремонт, который не проводился.

После возмущений местных жителей власти пообещали пересчитать платежи за коммунальные услуги, однако заплатить за "капремонт" людям все же придется, так как, несмотря на обрушение одного из подъездов, дом аварийным не признан.

Напомним, 31 декабря 2018 года в российском Магнитогорске в одном из жилых многоквартирных домов произошел взрыв, в результате которого погибли 39 человек.

Российские власти настаивают, что его причиной стала "утечка бытового газа", однако террористическая организация Исламское государство ответственность за случившееся взяла на себя.

Версию о теракте косвенно подтверждает и перестрелка, которая произошла в Магнитогорске на следующий вечер, во время которой были убиты несколько неизвестных и уничтожен микроавтобус со взрывчаткой.

Теги:   Россия Жилищно-коммунальные услуги

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