В МАГАТЭ назвали «крайне нестабильной» ситуацию на ЗАЭС 22 июня, 03:28 Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал «крайне нестабильной» ситуацию на захваченной Запорожской АЭС.



В отчете МАГАТЭ указано, что подрыв Каховской ГЭС создал дополнительную опасность для функционирования станции.

«Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции является крайне нестабильной. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона, а также добавила серьезных трудностей для этой крупной атомной электростанции. Сейчас, как никогда, все стороны должны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, направленные на предотвращение ядерной аварии. Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую безопасность, а также оказываем помощь пострадавшему региону другими способами», — заявил Гросси.

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Ранее МАГАТЭ сообщили о минировании возле пруда-охладителя временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Однако во время визита генерального директора Рафаэля Гросси на месте не было обнаружено никаких мин.

20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что войска страны-террориста России дополнительно заминировали охладитель на ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель.

15 июня после посещения ЗАЭС он сказал, что ситуация на ЗАЭС серьезная, но стабилизируется.



В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозуядерной катастрофы на Запорожской АЭС.