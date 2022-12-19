Врезался в бытовку. РФ разбился и сгорел еще один Ми-8
Экипаж успел покинуть вертолет до возгорания (Фото:SergAibertich/Twitter)
В понедельник, 19 декабря, в Магаданской области РФ разбился вертолет Ми-8Т.
Как сообщается, инцидент произошел в поселке Тахтоямск Ольского района.
Во время посадки вертолет врезался в строительный вагончик, после чего перевернулся на бок и сгорел.
Экипаж Ми-8, который принадлежал компании ООО Поляр-Авиа, успел его покинуть до возгорания.
Предварительная причина крушения — нарушение пилотом правил безопасности.
Еще один вертолет Ми-8 разбился на прошлой неделе, 16 декабря, на аэродроме в Улан-Удэ. Тогда все трое членов экипажа погибли.