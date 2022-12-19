Врезался в бытовку. РФ разбился и сгорел еще один Ми-8 19 декабря, 10:52 Экипаж успел покинуть вертолет до возгорания (Фото:SergAibertich/Twitter)

В понедельник, 19 декабря, в Магаданской области РФ разбился вертолет Ми-8Т.

Как сообщается, инцидент произошел в поселке Тахтоямск Ольского района.

Во время посадки вертолет врезался в строительный вагончик, после чего перевернулся на бок и сгорел.

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Экипаж Ми-8, который принадлежал компании ООО Поляр-Авиа, успел его покинуть до возгорания.

Предварительная причина крушения — нарушение пилотом правил безопасности.

Еще один вертолет Ми-8 разбился на прошлой неделе, 16 декабря, на аэродроме в Улан-Удэ. Тогда все трое членов экипажа погибли.