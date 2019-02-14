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В Люксембурге на складе боеприпасов произошел взрыв, погибли двое военных

Сегодня, 17:05
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ЕРА

Один из пострадавших находится в критическом состоянии

На складе боеприпасов люксембургской армии в Вальдгофе в коммуне Нидеранвен произошел взрыв, сообщает L'essentiel.

Взрыв прогремел в четверг, 14 февраля около 10:30.

В результате погибли двое военных.

Кроме двух погибших есть двое пострадавших - они были доставлены в больницу. Один из пострадавших в критическом состоянии.

Четверо военных работали с артиллерийским снарядом внутри ангара, когда он взорвался.

В связи с инцидентом начали расследование.

Теги:   Военные Люксембург

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