В Люксембурге на складе боеприпасов произошел взрыв, погибли двое военных
Сегодня, 17:05
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На складе боеприпасов люксембургской армии в Вальдгофе в коммуне Нидеранвен произошел взрыв, сообщает L'essentiel.
Взрыв прогремел в четверг, 14 февраля около 10:30.
В результате погибли двое военных.
Кроме двух погибших есть двое пострадавших - они были доставлены в больницу. Один из пострадавших в критическом состоянии.
Четверо военных работали с артиллерийским снарядом внутри ангара, когда он взорвался.
В связи с инцидентом начали расследование.