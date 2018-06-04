В Lufthansa отреагировали на видеоролик к ЧМ-2018, снятый в Киеве

В Lufthansa отметили, что снимали ролик в Киеве "по логистическим причинам"

Немецкая авиакомпания Lufthansa извинилась за рекламный ролик к Чемпионату мира по футболу в России, снятый в Киеве.

Видео было удалено с YouTube и Facebook компании, сообщает Meedia.

В Lufthansa отметили, что снимали ролик в Киеве "по логистическим причинам".

"Это является обычной практикой для рекламных роликов. Речь идет о том, какое представление о месте имеет зритель", - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Lufthansa опубликовала видео, приуроченное к Чемпионату мира по футболу в России.

В нем двое мужчин находятся вблизи реки и говорят, что в этом году мундиаль состоится в России.

Сопровождается это объявление подписью снизу Russland и песней Калинка-малинка. Однако само видео снято не в России, а на территории жилого массива Русановка в Киеве.