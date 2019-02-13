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В Лос-Анджелесе запретят продажу изделий из меха

Сегодня, 10:38
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EPA

В Лос-Анджелесе запретят продавать меховые изделия

Городской совет американского Лос-Анджелеса одобрил запрет на продажу и производство меховых изделий в пределах города с января 2021 года.

Запрет на продажу затронет новые меховые изделия, а также продукты из кожи, шляпы и обувь, если они содержат натуральный мех, сообщает CBS Los Angeles.

При этом ранее произведенную меховую одежду по-прежнему можно будет купить в магазинах подержанных товаров.

Ранее аналогичное решение приняли в Сан-Франциско, Беркли и Западном Голливуде.

Ранее сообщалось, что в Сербии начал действовать запрет на разведение и убийство животных для производства меха.

Стоит отметить, что Австрия, Великобритания, Нидерланды, Люксембург, Чехия, Македония и Словения полностью запретили деятельность предприятий меховой промышленности.

Некоторые страны установили переходные сроки для окончательного прекращения подобного производства (Бельгия, Дания, Норвегия, Эстония, Хорватия, Босния и Герцеговина) или ввели настолько суровые условия для осуществления этой деятельности, что в этих странах уже не разводят животных для меха (Германия, Швеция, Швейцария, Испания).

Теги:   Лос-Анджелес Одежда Мех США

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