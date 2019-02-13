В Лос-Анджелесе запретят продажу изделий из меха
Городской совет американского Лос-Анджелеса одобрил запрет на продажу и производство меховых изделий в пределах города с января 2021 года.
Запрет на продажу затронет
новые меховые изделия, а также продукты из кожи, шляпы и обувь, если они
содержат натуральный мех, сообщает CBS Los Angeles.
При этом ранее произведенную меховую одежду по-прежнему можно будет купить в магазинах подержанных товаров.
Ранее аналогичное решение приняли в Сан-Франциско, Беркли и Западном Голливуде.
Ранее сообщалось, что в Сербии начал действовать запрет на разведение и убийство животных для производства меха.
Стоит отметить, что Австрия, Великобритания, Нидерланды, Люксембург, Чехия, Македония и Словения полностью запретили деятельность предприятий меховой промышленности.
Некоторые страны установили переходные сроки для окончательного прекращения подобного производства (Бельгия, Дания, Норвегия, Эстония, Хорватия, Босния и Герцеговина) или ввели настолько суровые условия для осуществления этой деятельности, что в этих странах уже не разводят животных для меха (Германия, Швеция, Швейцария, Испания).