В Лос-Анджелесе задержали адвоката порноактрисы, которая подала в суд на Трампа

Полиция Лос-Анджелеса задержала адвоката Майкла Авенатти, который представляет интересы порноактрисы Сторми Дэниелс, известной благодаря судебному иску к президенту США Дональду Трампу.

Об этом передает CNN.

По данным издания, Авенатти подозревают в совершении бытового насилия.

В данный момент правоохранители не предоставили дополнительной информации о задержании адвоката.

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Соглашение было достигнуто непосредственно перед президентскими выборами 2016 года.

Сам Коэн в феврале 2018 подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств.

В ответ адвокаты Сторми Дэниелс заявили, что этим признанием Коэн нарушил соглашение между Трампом и Клиффорд о неразглашении их отношений. Теперь актриса намерена через суд добиться расторжения подписки о молчании о своей связи с нынешним президентом. Команда Трампа утверждает, что Клиффорд уже проиграла дело.

29 марта Клиффорд заявила об угрозах в свой адрес.