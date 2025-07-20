В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу возле ночного клуба: по меньшей мере 30 раненых

В субботу, 19 июля, в Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу возле ночного клуба The Vermont, в результате чего по меньшей мере 30 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел около 02:00 по местному времени. По словам представителя пожарной службы капитана Адама ВанГерпена, транспортное средство сначала врезалось в фургон, затем протаранило стойку парковщика и врезалось в толпу.

По данным пожарной службы, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии, еще шестеро — в тяжелом.

После наезда водителя начали избивать очевидцы, а впоследствии он был подстрелен. Полиция сообщила, что водителя доставили в больницу, однако состояние его здоровья пока неизвестно. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Полиция Лос-Анджелеса расследует причины аварии и обстоятельства стрельбы.