07 ноября 2018, среда

В лондонском аэропорту Хитроу произошел технический сбой: начались задержки рейсов

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В аэропорту Хитроу начались задержки рейсов из-за проблем с освещением взлетно-посадочных полос

В аэропорту Хитроу начались задержки рейсов из-за проблем с освещением взлетно-посадочных полос

В лондонском аэропорту Хитроу десятки рейсов задержаны или отменены из-за проблем с освещением взлетно-посадочных полос.

Как сообщает Independent, сбой затронул как вылеты, так и прилеты. Аэропорт работает на полную мощность, поэтому свободных мест для того, чтобы ​переправить рейсы с одной полосы на другую, нет.

Сбой затронул рейсы авиакомпании British Airways из Атланты, Балтимора, Бостона, Шанхая, Каира, Хайдарабада, Лос-Анджелеса, Монреаля, Сан-Диего, Сан-Хосе, Сеула и Торонто, а также три рейса Нью-Йорка.

Пресс-служба аэропорта в Twitter сообщила, что причина неисправности выясняется. Также перед пассажирами извинились за неудобство и попросили их проверять статус рейсов.

Хитроу - крупнейший и самый загруженный аэропорт Европы и седьмой по загруженности в мире. Взлеты и посадки в нем происходят каждые 90 секунд. В прошлом году он обслужил рекордное количество пассажиров - 78 миллионов.

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