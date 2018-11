В лондонском аэропорту Хитроу произошел технический сбой: начались задержки рейсов

В лондонском аэропорту Хитроу десятки рейсов задержаны или отменены из-за проблем с освещением взлетно-посадочных полос.

Как сообщает Independent, сбой затронул как вылеты, так и прилеты. Аэропорт работает на полную мощность, поэтому свободных мест для того, чтобы ​переправить рейсы с одной полосы на другую, нет.

Сбой затронул рейсы авиакомпании British Airways из Атланты, Балтимора, Бостона, Шанхая, Каира, Хайдарабада, Лос-Анджелеса, Монреаля, Сан-Диего, Сан-Хосе, Сеула и Торонто, а также три рейса Нью-Йорка.

Пресс-служба аэропорта в Twitter сообщила, что причина неисправности выясняется. Также перед пассажирами извинились за неудобство и попросили их проверять статус рейсов.

Following earlier runway lighting issues both runways are now open and operational. Whilst we’re continuing to monitor the situation, please check your flight status with your airlines before travelling: https://t.co/soqDdQjYT1. We apologise for the disruption to your journey.