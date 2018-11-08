В Лондоне отпустили под залог супругу азербайджанского банкира, потратившую в универмаге 18 млн евро

В четверг, 8 ноября, суд Лондона освободил под залог жену азербайджанского банкира Замиру Гаджиеву, подозреваемую властями Азербайджана в хищениях.
Как сообщает ВВС, Гаджиеву освободили под залог в размере 500 тыс. фунтов, ей запрещено покидать пределы столицы Соединенного Королевства и необходимо ежедневно отмечаться в полиции.
На прошлой неделе Гаджиева была задержана в Лодоне по просьбе властей Азербайджана по подозрению в сговоре с целью хищения средств азербайджанского национального банка.
7 ноября суд арестовал Гаджиеву, женщине, успевшей потратить 16 млн фунтов стерлингов (около 18 млн евро) в элитном универмаге Лондона Harrods, грозила экстрадиция.
Женщина стала первым иностранным фигурантом дела в Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения ее средств.
Супруг Гаджиевой в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах. Джахангир Гаджиев был председателем государственного банка Азербайджана.
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