В Лондоне отпустили под залог супругу азербайджанского банкира, потратившую в универмаге 18 млн евро

В четверг, 8 ноября, суд Лондона освободил под залог жену азербайджанского банкира Замиру Гаджиеву, подозреваемую властями Азербайджана в хищениях.

Как сообщает ВВС, Гаджиеву освободили под залог в размере 500 тыс. фунтов, ей запрещено покидать пределы столицы Соединенного Королевства и необходимо ежедневно отмечаться в полиции.

На прошлой неделе Гаджиева была задержана в Лодоне по просьбе властей Азербайджана по подозрению в сговоре с целью хищения средств азербайджанского национального банка.

7 ноября суд арестовал Гаджиеву, женщине, успевшей потратить 16 млн фунтов стерлингов (около 18 млн евро) в элитном универмаге Лондона Harrods, грозила экстрадиция.

Женщина стала первым иностранным фигурантом дела в Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения ее средств.

Супруг Гаджиевой в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах. Джахангир Гаджиев был председателем государственного банка Азербайджана.