В Лондоне загорелся фешенебельный отель Mandarin Oriental

В среду днем, 6 июня, в здании фешенебельного отеля Mandarin Oriental в центре Лондона вспыхнул пожар.

Как передает The Telegraph, на месте работают 15 пожарных машин и 97 пожарных и офицеров, в том числе пожарные команды из Челси, Кенсингтона,Хаммерсмита, Баттерси и других окружных пожарных станций.

Вздымающийся к небу столб черного дыма можно увидеть за километры от очага возгорания. Основная дорога перед отелем закрыта, в результате чего в этой части Лондона образовались масштабные пробки.

Причина пожара на данный момент неизвестна. Информации о жертвах или пострадавших нет.

Some mad fire happening in London at the moment. Hope everyone is ok #London pic.twitter.com/a1Hjh6tAY9