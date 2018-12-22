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В Лондоне задержали подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик

Сегодня, 07:03
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Полиция остается в аэропорту на случай появления новых дронов

Фото: news.sussex.police.uk

Британские полицейские задержали двух подозреваемых в причастности к запуску беспилотных аппаратов у лондонского аэропорта Гатвик, который больше суток был парализован из-за отмены рейсов.

Как передает ВВС, аресты полиция произвела поздно вечером в пятницу, 21 декабря.

"В рамках расследования преступного использования беспилотников, которое серьезно нарушило полеты в аэропорту Гатвик и из него, полиция Сассекса задержала двух человек", - сказано в заявлении полиции графства.

О личностях арестованных ничего не сообщается. Полиция не разглашает ни возраст, ни пол, ни место их задержания.

Расследование продолжается, полиция создает условия, чтобы нивелировать угрозу новых "вторжений беспилотников", сказано в заявлении.

Напомним, аэропорт Гатвик прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду, 19 декабря (23:03 по Киеву) из-за дронов, замеченных на взлетно-посадочной полосе. В Скотланд-Ярде назвали эти запуски "намеренным действием, направленным на создание помех для работы аэропорта". В то же время, в полиции не видят в инциденте признаков терроризма.

В пятницу, 21 декабря, лондонский аэропорт возобновил работу после 32 часов простоя.

Теги:   Аэропорт Лондон Великобритания

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