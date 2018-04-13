В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке терактов

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Иллюстративное фото
Фото: Metropolitan Police

Иллюстративное фото

В пятницу, 13 апреля, британская полиция задержала подозреваемого в планировании террористических актов.

Как сообщили в полиции, 27-летний мужчина был задержан на востоке Лондона по подозрению в подготовке или подстрекательстве к совершению терактов.

Кроме того, в рамках этого расследования на севере Лондона задержали 24-летнюю женщину. Ее подозревают в сокрытии информации о терактах.

Напомним, что 19 декабря британская полиция задержала четырех мужчин на севере Англии по подозрению в планировании террористических актов.

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