21 октября 2018, воскресенье

В Лондоне в жилом доме произошел взрыв, погибла женщина

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В результате взрыва частично разрушился первый этаж
Twitter/London Fire Brigade

В результате взрыва частично разрушился первый этаж

В столице Великобритании Лондоне в результате взрыва в жилом доме погибла женщина, также госпитализировали двух пострадавших. Об этом сообщают в пресс-службе Пожарной бригады Лондона.

Отмечается, что первый этаж частично разрушился из-за взрыва. Пожарные спасли мужчину, женщину и ребенка с первого этажа. Женщина и ребенок были доставлены в больницу.

На место происшествия находились десять пожарных машин и около 70 пожарных.

Около 40 человек из соседних зданий были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Вызов поступил в 00.57, а пожар локализовали в 03.33.

Причина взрыва в настоящее время неизвестна. Подозревается взрыв газа.

Журнал Новое Время №38

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