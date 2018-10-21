В Лондоне в жилом доме произошел взрыв, погибла женщина

В результате взрыва частично разрушился первый этаж

В столице Великобритании Лондоне в результате взрыва в жилом доме погибла женщина, также госпитализировали двух пострадавших. Об этом сообщают в пресс-службе Пожарной бригады Лондона.

Отмечается, что первый этаж частично разрушился из-за взрыва. Пожарные спасли мужчину, женщину и ребенка с первого этажа. Женщина и ребенок были доставлены в больницу.

На место происшествия находились десять пожарных машин и около 70 пожарных.

Около 40 человек из соседних зданий были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Вызов поступил в 00.57, а пожар локализовали в 03.33.

Причина взрыва в настоящее время неизвестна. Подозревается взрыв газа.