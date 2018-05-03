В Лондоне в результате взрыва на еврейском празднике пострадали 10 человек - видео

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Причины взрыва не сообщаются
Скриншот

Причины взрыва не сообщаются

На еврейском празднике Лаг ба-Омер в лондонском районе Стэмфорд Хилл произошел взрыв.

Как сообщили в местной полиции, в результате инцидента пострадали , по меньшей мере, десять человек.

Согласно имеющимся данным, взрыв произошел во время разжигания праздничного костра.

"Десять человек получили легкие ранения из-за большого огня, разожженного в рамках праздника еврейской общины на Равенсдейл-роуд, в Стэмфорд Хилл", - говорится в сообщении.

В то же время информации о причинах инцидента на данное время нет.

Ранее сообщалось, что в Умани в результате взрыва пострадал подросток-хасид.

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