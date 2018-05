В Лондоне в результате взрыва на еврейском празднике пострадали 10 человек - видео

На еврейском празднике Лаг ба-Омер в лондонском районе Стэмфорд Хилл произошел взрыв.

Как сообщили в местной полиции, в результате инцидента пострадали , по меньшей мере, десять человек.

Согласно имеющимся данным, взрыв произошел во время разжигания праздничного костра.

"Десять человек получили легкие ранения из-за большого огня, разожженного в рамках праздника еврейской общины на Равенсдейл-роуд, в Стэмфорд Хилл", - говорится в сообщении.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8