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В Лондоне в результате нападения с ножом задержали 39 человек, есть пострадавший

Сегодня, 12:56
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Недалеко от места происшествия были найдены два ножа

@koshmiah/Twitter

В Лондоне, Великобритания, по подозрению в покушении на убийство после нападения с ножом были задержаны 39 человек.

Об этом сообщает АР со ссылкой на британскую полицию.

Отмечается, что в районе Хаммерсмит на западе Лондона около часа ночи в понедельник, 31 декабря, обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет с ножевыми ранениями.

В полиции заявили, что массовое задержание было необходимым, так как подозреваемые отказались сотрудничать с правоохранителями после нападения.

"Жертва преследовалась несколькими подозреваемыми мужчинами и женщинами после ссоры в магазине", – сообщили в полиции.

Также отмечается, что недалеко от места происшествия были найдены два ножа.

Затем подозреваемые проникли в соседнюю резиденцию, где проходила вечеринка. Они были арестованы после того, как офицеры не смогли заставить никого ответить на вопросы о нанесении ударов.

По словам суперинтенданта Марка Лоуренса, задержание 39 человек был "уместным" из-за необходимости получить "существенные доказательства".

По данным полиции, жертва находится в критическом, но стабильном состоянии.

Теги:   Нападение с ножом Полиция Лондон Великобритания

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