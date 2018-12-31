В Лондоне в результате нападения с ножом задержали 39 человек, есть пострадавший
В Лондоне, Великобритания, по подозрению в покушении на убийство после нападения с ножом были задержаны 39 человек.
Об этом сообщает АР со ссылкой на британскую полицию.
Отмечается, что в районе Хаммерсмит на западе Лондона около часа ночи в понедельник, 31 декабря, обнаружили мужчину в возрасте около 30 лет с ножевыми ранениями.
В полиции заявили, что массовое задержание было необходимым, так как подозреваемые отказались сотрудничать с правоохранителями после нападения.
"Жертва преследовалась несколькими подозреваемыми мужчинами и женщинами после ссоры в магазине", – сообщили в полиции.
Также отмечается, что недалеко от места происшествия были найдены два ножа.
Затем подозреваемые проникли в соседнюю резиденцию, где проходила вечеринка. Они были арестованы после того, как офицеры не смогли заставить никого ответить на вопросы о нанесении ударов.
По словам суперинтенданта Марка Лоуренса, задержание 39 человек был "уместным" из-за необходимости получить "существенные доказательства".
По данным полиции, жертва находится в критическом, но стабильном состоянии.