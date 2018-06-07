07 июня 2018, четверг

В Лондоне у журналистов, которые вели прямой репортаж, неизвестные украли камеру - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Злоумышленники скрылись на велосипедах
Скриншот

Злоумышленники скрылись на велосипедах

У съемочной группы австралийского телеканала, которые вели из Лондона репортаж о королевской семье, неизвестные украли камеру.

Как сообщает ТСН, журналисты как раз завершили прямое включение, когда к ним подъехали на велосипедах двое мужчин в масках.

Угрожая оружием, они отняли камеру стоимостью $20 тысяч и скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что во время митинга в Москве силовики задержали журналиста прямо во время прямого эфира.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове