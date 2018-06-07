В Лондоне у журналистов, которые вели прямой репортаж, неизвестные украли камеру - видео

У съемочной группы австралийского телеканала, которые вели из Лондона репортаж о королевской семье, неизвестные украли камеру.

Как сообщает ТСН, журналисты как раз завершили прямое включение, когда к ним подъехали на велосипедах двое мужчин в масках.

Угрожая оружием, они отняли камеру стоимостью $20 тысяч и скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что во время митинга в Москве силовики задержали журналиста прямо во время прямого эфира.