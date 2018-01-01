В Лондоне тысячи людей призывали правительство не допустить отказа от Brexit Сегодня, 19:45 71 Цей матеріал також доступний українською Демонстранты призвали правительство не допустить отказа от выхода из ЕС

В воскресенье, 9 декабря, тысячи людей приняли участие в митинге в Лондоне в поддержку выхода Великобритании из Европейского Союза.

Об этом сообщает The Sunday Express.

Организатором акции выступила британская евроскептическия Партия независимости (UKIP) и некоторые другие организации. Демонстранты призвали правительство не допустить отказа от выхода из ЕС, а также требовали улучшения самой сделки о Brexit.

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Как сообщалось, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Теперь его должны поддержать власти страны.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.