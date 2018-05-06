В Лондоне трех человек атаковали с применением "токсичного вещества"

В Лондоне троих прохожих госпитализировали в больницу после того, как их облили неизвестным "токсичным веществом".

Как сообщает BBC со ссылкой на полицию, троих потерпевших 17, 22 и 27 лет обнаружили на улице Кингсленд в районе Хакни в северо-восточной части Лондона и доставили в одну из больниц.

В полиции пока не сообщили, каким именно веществом облили пострадавших, но уточнили, что оно является "токсичным", а не кислотой.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.