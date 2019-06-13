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В Лондоне противники Brexit анонсировали масштабную акцию протеста

Сегодня, 16:13
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В Лондоне противники Brexit анонсировали масштабную акцию протеста - фото

REUTERS/Hannah Mckay

Акция протеста запланирована на 20 июля

В Великобритании противники Brexit заявили, что 20 июля проведут в Лондоне масштабный Марш за перемены против выхода страны из Евросоюза.

Об этом сообщает Reuters.

«В то время как новый премьер-министр готовится вступить в должность, местные организации соберутся в центре Лондона на один из крупнейших проевропейских митингов, которые когда-либо видела Великобритания», — заявили организаторы марша.

По словам организаторов, «марш за изменения станет гордым и уверенным поводом для того, чтобы остаться в ЕС».

«Он ознаменует начало национальной борьбы против правительства, которое, очевидно, настроено на то, чтобы до октября не договориться о соглашении с ЕС, реализовать жесткий Brexit», — сказали организаторы.

Парламент Британии никак не смог преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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