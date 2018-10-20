В Лондоне проходит многотысячный протест с требованием повторного референдума по Brexit

В центре Лондона (Великобритания) собрались около 570 тысяч протестующих, требующих проведения повторного референдума по выходу Великобритании из состава Европейского Союза. Об этом сообщает The Independent.

Среди демонстрантов также присутствовали мэр Лондона Садик Хан и телеведущая Делия Смит.

Отмечается, что протест является крупнейшим собранием по Brexit за последние два года.

This is what the Will of The People looks like now!#PeoplesVoteMarch https://t.co/amahzwZMo4 — Brexit Bin ???????? ???????? #FBPE (@BrexitBin) 20 октября 2018 г.

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2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Летом 2018 Кабинет министров Великобритании согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".

В свою очередь председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что предложенный Британией план мягкого выхода из ЕС не сработает.

17 октября представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности пойти на уступки Лондона. Барнье предлагает продлить на год срок переходного периода после Brexit. В течение этого года для граждан и предприятий не будет никаких изменений.

В Брюсселе ожидают, что в ответ премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй согласится на уступки в вопросе границы между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного королевства.