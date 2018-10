В Лондоне проходит многотысячный протест с требованием повторного референдума по Brexit

В центре Лондона (Великобритания) собрались около 570 тысяч протестующих, требующих проведения повторного референдума по выходу Великобритании из состава Европейского Союза. Об этом сообщает The Independent.

Среди демонстрантов также присутствовали мэр Лондона Садик Хан и телеведущая Делия Смит.

Отмечается, что протест является крупнейшим собранием по Brexit за последние два года.

This is what the Will of The People looks like now!#PeoplesVoteMarch https://t.co/amahzwZMo4