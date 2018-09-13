13 сентября 2018, четверг

В Лондоне отменили российский бал дебютанток из-за проблем с визами у богатых россиян

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Лондонский бал русских дебютанток отменили из-за визовых проблем

Лондонский бал русских дебютанток отменили из-за визовых проблем

В Лондоне отменили традиционный Русский бал дебютанток, который проходил в бальном зале Grosvenor House в Мейфэре.

Как сообщает The Times, причиной отмены мероприятия стали проблемы с получением виз, которые возникли у состоятельных россиян.

Организатор балов дебютанток в Европе Элизабет Смагин-Меллони рассказала, что желающие посетить мероприятие россияне массово получают отказы в визах и возвращают билеты с требованием вернуть деньги.

Отмечается, что бал дебютанток в Лондоне не состоится и в следующем году.

Издание пишет, что российские дебютантки поплатились за испортившиеся отношения между Лондоном и Москвой в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

"Мы продаем большинство наших билетов россиянам. Им трудно попасть в Лондон и принять участие в бале. Я уверена, что отравления (Сергея и Юлии Скрипалей - ред.) здесь тем более не помогли", - рассказала изданию пресс-секретарь бала Шарлотта Льюис.

Ранее сообщалось, что более 700 состоятельным россиянам в Британии могут отказать в продлении визы инвестора и и визы на проживание. Таким образом правительство пытается ограничить влияние России, которую обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове