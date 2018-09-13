В Лондоне отменили российский бал дебютанток из-за проблем с визами у богатых россиян

В Лондоне отменили традиционный Русский бал дебютанток, который проходил в бальном зале Grosvenor House в Мейфэре.

Как сообщает The Times, причиной отмены мероприятия стали проблемы с получением виз, которые возникли у состоятельных россиян.

Организатор балов дебютанток в Европе Элизабет Смагин-Меллони рассказала, что желающие посетить мероприятие россияне массово получают отказы в визах и возвращают билеты с требованием вернуть деньги.

Отмечается, что бал дебютанток в Лондоне не состоится и в следующем году.

Издание пишет, что российские дебютантки поплатились за испортившиеся отношения между Лондоном и Москвой в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

"Мы продаем большинство наших билетов россиянам. Им трудно попасть в Лондон и принять участие в бале. Я уверена, что отравления (Сергея и Юлии Скрипалей - ред.) здесь тем более не помогли", - рассказала изданию пресс-секретарь бала Шарлотта Льюис.

Ранее сообщалось, что более 700 состоятельным россиянам в Британии могут отказать в продлении визы инвестора и и визы на проживание. Таким образом правительство пытается ограничить влияние России, которую обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.