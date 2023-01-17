Почти 20 лет совершал преступления. Офицер полиции Лондона признался в десятках изнасилований 17 января, 09:57 Дэвид Кэррик признался в том, что он серийный насильник (Фото:Скриншот видео Channel 4 News/Facebook)

Офицер полиции Лондона Дэвид Кэррик на протяжении почти 20 лет совершал преступления сексуального характера, используя свое служебное положение. После задержания он признался уже в 49 инцидентах.

Как сообщает ВВС, 48-летний полицейский был задержан в октябре 2021 года и отстранен от исполнения своих обязанностей. Он признал себя виновным в 24 обвинениях в изнасиловании и в других преступлениях, которые он совершал с 2003 по 2020 годы.

Видео дня

Большинство из них происходило в британском городе Гартфордшир, где жил Кэррик.

Он знакомился с некоторыми своими жертвами через сайты онлайн-знакомств, такие как Tinder и Badoo. Преступник также использовал свой пост офицера полиции, чтобы завоевать их доверие.

Керрик признался, что изнасиловал девять женщин, некоторых из них по несколько раз. Это происходило в течение многих месяцев и в большинстве случаев сопровождалось нанесением жертвам физических повреждений.

Он также контролировал, какую одежду носят женщины, когда они едят, где спят, и даже запрещал некоторым из них разговаривать с собственными детьми.

«Подробности преступлений Дэвида Керрика действительно шокируют. Я подозреваю, что многие будут поражены его действиями, но я надеюсь, что жертвы и общественность убедятся, что никто не стоит выше закона, и полиция будет неустанно преследовать тех правонарушителей, которые таким образом охотятся на женщин», — заявил старший инспектор отдела по борьбе с тяжкими преступлениями графств Бедфордшир, Кембриджшир и Гартфордшир Иен Мур.

Не исключено, что новые заявления о преступлениях Кэррика будут поступать.

Помощница комиссара Барбара Грей, руководитель отдела профессионализма полиции Лондона заявила, что Кэррик использовал свой пост полицейского, чтобы продлить страдания жертв. Женщины не смогли заявить об этом раньше, потому что он убеждал их, что им не поверят.

«Кэррик занимал должность, где ему доверили ответственность за защиту общественности, но в течение 17 лет в своей частной жизни он совершал прямо противоположное», — резюмировала она.

На это громкое дело также отреагировали мэр Лондона Садик Хан и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Хан заявил, что он «совершенно расстроен и ошеломлен» преступлениями бывшего полицейского.

Официальный представитель премьер-министра страны заявил, что это «ужасный случай».

«Мы четко заявили, что у нашей полиции нет места для офицеров, которые настолько серьезно не отвечают приемлемым стандартам поведения и не пригодны носить форму», — резюмировал он.