В Лондоне обнаружен мертвым связанный с Березовским беглый российский олигарх Глушков

В понедельник вечером, 12 марта, в своем лондонском доме был обнаружен мертвым российский олигарх Николай Глушков, получивший политическое убежище в Великобритании.

По данным The Guardian, его тело обнаружили родственники.

При этом сообщается, что погибший был близким другом другого беглого олигарха Бориса Березовского, чье тело было обнаружено в лондонском доме его жены 23 марта 2013 года.

Причины смерти Глушкова на данное время не известны.

Как отмечается, в 2011 году он дал показания в судебном деле по иску Березовского против олигарха Романа Абрамовича, сотрудничающего с кремлевским режимом.

Ранее сообщалось, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию. По предварительным данным, они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу и новыми санкциями.