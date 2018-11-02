В Лондоне неизвестный с ножом напал на штаб-квартиру Sony: есть раненые

В центре Лондона в штаб-квартире компании Sony злоумышленник ранил ножом двоих человек.
Об этом сообщает Sky News.
В связи с инцидентом была проведена эвакуация, сообщает пресс-служба полиции Лондона.
Также отмечается, что один человек был задержан.
В сообщении подчеркивается, что инцидент не связан с терроризмом, но он "продолжается". Информации о применении огнестрельного оружия в здании нет.
Armed police storming a building in Kensington - Warner Music, Equinox and other occupants currently being evacuated. pic.twitter.com/QHfgiVRka5— Sam Neve (@SJNeve) 2 ноября 2018 г.
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