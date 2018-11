В Лондоне неизвестный с ножом напал на штаб-квартиру Sony: есть раненые

В центре Лондона в штаб-квартире компании Sony злоумышленник ранил ножом двоих человек.

Об этом сообщает Sky News.

В связи с инцидентом была проведена эвакуация, сообщает пресс-служба полиции Лондона.

Также отмечается, что один человек был задержан.

В сообщении подчеркивается, что инцидент не связан с терроризмом, но он "продолжается". Информации о применении огнестрельного оружия в здании нет.

Armed police storming a building in Kensington - Warner Music, Equinox and other occupants currently being evacuated. pic.twitter.com/QHfgiVRka5