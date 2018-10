В Лондоне на демонстрацию с требованием провести повторный референдум по Brexit вышли 700 тысяч человек - ВВС

По оценкам общественной компании Peopleʼs Vote, в субботу, 20 октября, на улицы Лондона вышло 700 тысяч человек, которые требовали провести повторный референдум о выходе Великобритании из состава Европейского союза.

Об этом передает ВВС.

В то же время, в Скотланд Ярде не смогли озвучить данные о количестве участников.

Aerial footage shows 'hundreds of thousands' of people attending protest in London calling for a referendum on the final #Brexit deal https://t.co/zWgMYVnpr2 pic.twitter.com/xRCb3fLt6R