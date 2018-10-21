21 октября 2018, воскресенье

В Лондоне на демонстрацию с требованием провести повторный референдум по Brexit вышли 700 тысяч человек - ВВС

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Многотысячный митинг в столице Великобритании

Многотысячный митинг в столице Великобритании

По оценкам общественной компании Peopleʼs Vote, в субботу, 20 октября, на улицы Лондона вышло 700 тысяч человек, которые требовали провести повторный референдум о выходе Великобритании из состава Европейского союза.

Об этом передает ВВС.

В то же время, в Скотланд Ярде не смогли озвучить данные о количестве участников.

Ранее сообщалось, что среди демонстрантов также присутствовали мэр Лондона Садик Хан и телеведущая Делия Смит.

В 2016 году британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Летом 2018 Кабинет министров Великобритании согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".

В свою очередь председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что предложенный Британией план мягкого выхода из ЕС не сработает.

17 октября представитель Европейского союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил о готовности пойти на уступки Лондона. Барнье предлагает продлить на год срок переходного периода после Brexit. В течение этого года для граждан и предприятий не будет никаких изменений.

В Брюсселе ожидают, что в ответ премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй согласится на уступки в вопросе границы между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного королевства.

 

 

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