В Лондоне на акцию против Brexit вышли 100 тысяч сторонников Евросоюза

В акции приняли учатие около 100 тыс. человек

В Лондоне в субботу, 23 июня, тысячи сторонников Европейского Союза прошли маршем против выхода страны из ЕС (Brexit), сообщает BBC.

По оценке Reuters, в акции приняли учатие около 100 тыс. человек. Они требовали проведения нового референдума относительно соглашения с ЕС о Brexit.

Ровно два года назад в Великобритании прошел референдума о членстве в ЕС. По его результатам 52% проголосовавших высказались за выход из Евросоюза.

Правительство Великобритании неоднократно заявляло, что несмотря ни на что намерено осуществить Brexit.

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