25 октября 2018, четверг

В Лондоне мужчина ранил отверткой двух полицейских

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Пострадавшие полицейские были госпитализированы, ранения не угрожают их жизни
Фото: Metropolitan Police via Twitter

Пострадавшие полицейские были госпитализированы, ранения не угрожают их жизни

В Лондоне мужчина ранил отверткой двух полицейских, которые прибыли на вызов по ограблению, передает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Как уточняется, 29-летний мужчина был задержан по подозрению в покушении на убийство и доставлен в полицейский участок, где он остается под стражей.

Согласно сообщению, прибыв на место вызова, сотрудники правоохранительных органов пытались поговорить с мужчиной, но он атаковал их. В результате один полицейский получил ранение в голову, а другой - в руку.

В полиции сообщили, что пострадавшие полицейские были госпитализированы. Ранения не угрожают их жизни.

Ведется расследование.

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