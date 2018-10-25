В Лондоне мужчина ранил отверткой двух полицейских, которые прибыли на вызов по ограблению, передает пресс-служба Скотленд-Ярда.
Как уточняется, 29-летний мужчина был задержан по подозрению в покушении на убийство и доставлен в полицейский участок, где он остается под стражей.
Согласно сообщению, прибыв на место вызова, сотрудники правоохранительных органов пытались поговорить с мужчиной, но он атаковал их. В результате один полицейский получил ранение в голову, а другой - в руку.
В полиции сообщили, что пострадавшие полицейские были госпитализированы. Ранения не угрожают их жизни.
Ведется расследование.
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