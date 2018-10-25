Пострадавшие полицейские были госпитализированы, ранения не угрожают их жизни

В Лондоне мужчина ранил отверткой двух полицейских, которые прибыли на вызов по ограблению, передает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Как уточняется, 29-летний мужчина был задержан по подозрению в покушении на убийство и доставлен в полицейский участок, где он остается под стражей.

Согласно сообщению, прибыв на место вызова, сотрудники правоохранительных органов пытались поговорить с мужчиной, но он атаковал их. В результате один полицейский получил ранение в голову, а другой - в руку.

В полиции сообщили, что пострадавшие полицейские были госпитализированы. Ранения не угрожают их жизни.

Ведется расследование.