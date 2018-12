В Лондоне мужчина напал с мачете на людей в медицинском центре

Как сообщает The Telegraph, в результате происшествия пострадали три человека.

Нападавший был задержан рядом с местом преступления. При этом отмечается, что он также нуждался в медицинском помощи и был госпитализирован с ранением.

This is the last surgery where culprit got arrested after leaving a nearby surgery. pic.twitter.com/FDaBU5aVWp