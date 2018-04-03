В Лондоне госпитализировали 96-летнего супруга королевы Елизаветы II

Супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа госпитализировали в больницу для плановой операции на бедре.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что операция назначена на среду, 4 апреля, передает Sky News.

96-летнего принца Филиппа доставили в частную больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона.

По неподтвержденным данным, супруг Елизаветы II уже около месяца имеет проблемы с бедром, из-за чего он пропустил участие в запланированных мероприятиях. В частности, он отсутствовал на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

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Напомним, что в июне 2017 года принца Филиппа госпитализировали с инфекцией, ставшей следствием перенесенного заболевания.