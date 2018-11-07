В Лондоне арестовали супругу азербайджанского банкира за покупки на около 18 млн евро

Магистратский суд в Лондоне арестовал супругу бывшего азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева Замиру в рамках расследования источников ее богатства.
Как передает DW, женщине, потратившей 16 млн фунтов стерлингов (около 18 млн евро) в элитном универмаге Лондона Harrods, грозит экстрадиция.
Сообщается, что Гаджиеву взяли под стражу сотрудники Службы столичной полиции после поступления запроса на экстрадицию от азербайджанских властей.
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне постановил, что супруга финансиста может быть освобождена под залог на определенных условиях, включая запрет покидать свой дом в фешенебельном жилом районе Найтсбридж, необходимость ежедневно отмечаться в полиции и выплату залога в 500 тыс. фунтов (572 тыс. евро).
В то же время постановление было оспорено прокуратурой, поэтому Гаджиева останется под арестом на время рассмотрения апелляции - до 8 ноября.
Как напоминает издание, ранее британское Национальное агентство по борьбе с преступностью изъяло у 55-летней Гаджиевой ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов. Кроме того, сотрудники агентства выявили у нее почти 50 наименований драгоценностей, выставлявшихся на продажу аукционным домом Christie's. В числе изъятого были сапфир Boucheron и рубиновое ожерелье стоимостью около 120 тысяч фунтов.
Jewellery worth £400k linked to first Unexplained Wealth Order (UWO) seized by NCA https://t.co/GhV5OiwwMa pic.twitter.com/jDaQUHRnhY— NationalCrimeAgency (@NCA_UK) 2 ноября 2018 г.
Женщина стала первым иностранным фигурантом дела в Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения ее средств.
Супруг Гаджиевой в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах. Джахангир Гаджиев был председателем государственного банка Азербайджана.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования