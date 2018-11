В Лондоне арестовали супругу азербайджанского банкира за покупки на около 18 млн евро

Магистратский суд в Лондоне арестовал супругу бывшего азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева Замиру в рамках расследования источников ее богатства.

Как передает DW, женщине, потратившей 16 млн фунтов стерлингов (около 18 млн евро) в элитном универмаге Лондона Harrods, грозит экстрадиция.

Сообщается, что Гаджиеву взяли под стражу сотрудники Службы столичной полиции после поступления запроса на экстрадицию от азербайджанских властей.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне постановил, что супруга финансиста может быть освобождена под залог на определенных условиях, включая запрет покидать свой дом в фешенебельном жилом районе Найтсбридж, необходимость ежедневно отмечаться в полиции и выплату залога в 500 тыс. фунтов (572 тыс. евро).

В то же время постановление было оспорено прокуратурой, поэтому Гаджиева останется под арестом на время рассмотрения апелляции - до 8 ноября.

Как напоминает издание, ранее британское Национальное агентство по борьбе с преступностью изъяло у 55-летней Гаджиевой ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов. Кроме того, сотрудники агентства выявили у нее почти 50 наименований драгоценностей, выставлявшихся на продажу аукционным домом Christie's. В числе изъятого были сапфир Boucheron и рубиновое ожерелье стоимостью около 120 тысяч фунтов.

Jewellery worth £400k linked to first Unexplained Wealth Order (UWO) seized by NCA https://t.co/GhV5OiwwMa pic.twitter.com/jDaQUHRnhY