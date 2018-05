В Ливии боевики напали на офис избирательной комиссии, 12 погибших

В среду, 2 мая, боевики-смертники совершили нападение на здание избирательной комиссии Ливии в Триполи, в результате погибли по меньшей мере 12 человек.

По предварительным данным, в офис ворвался один или два смертника, которые подорвали себя. А затем остальные боевики подожгли часть здания. На видео и фото, распространенных в соцсетях, видно густой черный дым над зданием, передает Reuters.

#Libya: Three presumed #ISIS militants equipped with PBIEDs (two detonated themselves and one shot dead) attacked the #HNEC HQ in Ghut al-Shaal, #Tripoli, 13 dead including 5 HNEC employees and others wounded. pic.twitter.com/eC94AuFyfW