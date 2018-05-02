В Ливии боевики напали на офис избирательной комиссии, 12 погибших

В среду, 2 мая, боевики-смертники совершили нападение на здание избирательной комиссии Ливии в Триполи, в результате погибли по меньшей мере 12 человек.

По предварительным данным, в офис ворвался один или два смертника, которые подорвали себя. А затем остальные боевики подожгли часть здания. На видео и фото, распространенных в соцсетях, видно густой черный дым над зданием, передает Reuters.

#Libya: Three presumed #ISIS militants equipped with PBIEDs (two detonated themselves and one shot dead) attacked the #HNEC HQ in Ghut al-Shaal, #Tripoli, 13 dead including 5 HNEC employees and others wounded. pic.twitter.com/eC94AuFyfW — Mogadishu Update (@Magdashi3) 2 мая 2018 г.

Представитель избиркома Халед Омар сообщил, что жертвами нападения стали три сотрудника комиссии и четыре члена местных сил безопасности. Министерство здравоохранения Ливии сообщило о 12 погибших и семи раненых.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение. Агентство предполагает, что боевики пытались помешать организации выборов в Ливии, которые запланированы под эгидой ООН. Точная дата выборов, которые должны положить конец многолетнему конфликту и должны объединить страну, пока не установлена.

Напомним, что 18 февраля в городе Бенгази на востоке Ливии было совершено покушение на начальника штаба подразделения вооруженных сил генерала Абделя Раззак аль-Надхури.