В Ливии боевики напали на офис избирательной комиссии, 12 погибших

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Смертники атаковали штаб-квартиру ливийской избирательной комиссии
Фото: Nadia Ramadan ‏via Twitter

Смертники атаковали штаб-квартиру ливийской избирательной комиссии

В среду, 2 мая, боевики-смертники совершили нападение на здание избирательной комиссии Ливии в Триполи, в результате погибли по меньшей мере 12 человек.

По предварительным данным, в офис ворвался один или два смертника, которые подорвали себя. А затем остальные боевики подожгли часть здания. На видео и фото, распространенных в соцсетях, видно густой черный дым над зданием, передает Reuters.

Представитель избиркома Халед Омар сообщил, что жертвами нападения стали три сотрудника комиссии и четыре члена местных сил безопасности. Министерство здравоохранения Ливии сообщило о 12 погибших и семи раненых.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение. Агентство предполагает, что боевики пытались помешать организации выборов в Ливии, которые запланированы под эгидой ООН. Точная дата выборов, которые должны положить конец многолетнему конфликту и должны объединить страну, пока не установлена.

Напомним, что 18 февраля в городе Бенгази на востоке Ливии было совершено покушение на начальника штаба подразделения вооруженных сил генерала Абделя Раззак аль-Надхури.

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