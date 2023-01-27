В Литве закончились обучение первой минометной группы военных ВСУ 27 января, 18:31 Обучение украинских военнослужащих в Литве (Фото:Александр Павлюк / Telegram)

В Литве прошли минометные учения для украинских военных. Первая группа уже возвращается на поле боя.

Об этом заявил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в Telegram.

«На поле боя возвращаются подготовленные в Литве минометные группы украинских защитников», — заявил Павлюк.

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Он рассказал, что огневая мощь минометов калибра 60 мм поддерживает действия пехоты во время штурмовых и других операций, и особенно эффективна в урбанизированной и пересеченной местностях

Также Павлюк добавил, что Вооруженные силы Литовской республики отметили, что в скором времени будет проведена учеба еще одной группы.