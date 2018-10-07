В Литве во время учений НАТО погиб немецкий солдат

В Литве на учениях НАТО из-за несчастного случая погиб немецкий военный.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на военное ведомство Германии.
Так, водитель бронемашины ночью во время отработки маневра на полигоне врезался в дерево. Он получил тяжелые ранения головы, от которых умер.
Инцидент расследуют немецкая военная полиция и власти Литвы.
В учениях принимают участие около 600 солдат. Цель маневров - продемонстрировать, что войска НАТО стоят на страже восточного фланга Альянса.
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