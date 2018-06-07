В Литве столкнулись четыре бронетранспортера США, пострадали 13 военных

В Пренайском районе Литвы столкнулись четыре военных бронетранспортера США Stryker, в результате чего пострадали 13 американских военных.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы.

По предварительным данным, гражданские лица в аварию не попали и не пострадали.

Дорога, где произошло ДТП, временно перекрыта, жителей просят выбирать другие маршруты.

На месте инцидента работают представители Военной полиции, полиции и медики скорой помощи.

Американские военнослужащие участвуют в учениях Удар меча, которые проходят в странах Балтии в июне.