07 июня 2018, четверг

В Литве столкнулись четыре бронетранспортера США, пострадали 13 военных

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В результате ДТП пострадали 13 американских военных

В результате ДТП пострадали 13 американских военных

В Пренайском районе Литвы столкнулись четыре военных бронетранспортера США Stryker, в результате чего пострадали 13 американских военных.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы.

По предварительным данным, гражданские лица в аварию не попали и не пострадали.

Дорога, где произошло ДТП, временно перекрыта, жителей просят выбирать другие маршруты.

На месте инцидента работают представители Военной полиции, полиции и медики скорой помощи.

Американские военнослужащие участвуют в учениях Удар меча, которые проходят в странах Балтии в июне.

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