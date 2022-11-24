Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк. В Литве собрали 750 тысяч долларов на три морских дрона для Украины 24 ноября, 13:23 Три морских дрона (Фото:FEDOROV/Telegram)

В Литве собрали 750 тысяч долларов на приобретение трех морских дронов для Украины. Их назвали Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

Он также поблагодарил литовцев за пожертвования.

«Литовцы сделали это! Мы закрыли сбор средств и за $750 тысяч купим для Украины три морских дрона. И назвали их с гордостью за мир — Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк», — написал он.

Видео дня

Тапинас также намекнул, что у черноморского флота РФ будут большие проблемы из-за этих дронов.

Инфографика: НВ

«Российский черноморский флот — бойся. Беспилотники PEACE прилетят незаметно», — написал он.

11 ноября президент Владимир Зеленский объявил сбор средств на первый в мире флот морских дронов. Он проходит на фандрейзинговой платформе UNITED24.

В мае литовский телеведущий, основатель Laisves TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.