Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк. В Литве собрали 750 тысяч долларов на три морских дрона для Украины

24 ноября, 13:23
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Три морских дрона (Фото:FEDOROV/Telegram)

Три морских дрона (Фото:FEDOROV/Telegram)

В Литве собрали 750 тысяч долларов на приобретение трех морских дронов для Украины. Их назвали Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

Он также поблагодарил литовцев за пожертвования.

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«Литовцы сделали это! Мы закрыли сбор средств и за $750 тысяч купим для Украины три морских дрона. И назвали их с гордостью за мир — Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк», — написал он.

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Тапинас также намекнул, что у черноморского флота РФ будут большие проблемы из-за этих дронов.

Инфографика: НВ

«Российский черноморский флот — бойся. Беспилотники PEACE прилетят незаметно», — написал он.

https://twitter.com/AndriusTapinas/status/1595451421217984513?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1595451421217984513%7Ctwgr%5E8821d02590277e3001f334b5e841468581ffa433%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F11%2F24%2F7377761%2F

11 ноября президент Владимир Зеленский объявил сбор средств на первый в мире флот морских дронов. Он проходит на фандрейзинговой платформе UNITED24.

В мае литовский телеведущий, основатель Laisves TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Литва Российская агрессия Беспилотники Сборы Дроны Война России против Украины

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