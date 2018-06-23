В Литве разбился самолет Як-52, за штурвалом находилась чемпионка по акробатическому пилотажу

Мужчина не пострадал, а женщину отвезли в больницу

В субботу, 23 июня, в Литве во время тренировочного полета потерпел крушение самолет Як-52, в результате получила ранения женщина-пилот, второй член экипажа не пострадал.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на заявление единого центра помощи Литвы.

"В субботу, в 13:53 по номеру 112 единого центра помощи поступило сообщение о том, что в Каунасе, на аэродроме Алексотас, рухнул самолет Як-52", - говорится в сообщении.

По данным Delfi, самолет совершил аварийную посадку из-за технической неисправности. После инцидента самолет не подлежит ремонту.

СМИ сообщили, что за штурвалом находилась 55-летняя Рита Эриксонене, чемпионка Литвы и мастер спорта по акробатическому пилотажу. Ее госпитализировали в больницу.

Напомним, что 9 июля в польском аэропорту Жешува во время посадки разбился украинский легкомоторный самолет. В результате крушения пострадали три человека, в том числе народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь.