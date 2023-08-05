В Литве проверят боеготовность армии: начались военные учения 5 августа, 14:54 Литовская армия начинает учения по проверке боеготовности (Фото:Пресс-служба Вооруженных сил Литвы)

Литовская армия начинает учения по проверке боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

Отмечается, что учения проводят с целью улучшить взаимодействие армейских подразделений, способность к передислокации из мест постоянного пребывания в оперативные районы и выполнения поставленных задач, а также с целью проверки взаимодействия между различными подразделениями.

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Сообщается, что в учениях примут участие военнослужащие различных видов войск ВС Литвы, которые будут тренироваться на полигонах и в гражданских районах, движение военной техники можно будет наблюдать на дорогах Литовской Республики.

В Вооруженных силах Литвы сообщили, что в настоящее время проводятся учения Королевский удар 2023 гусарского батальона им. Короля Миндаугаса Пехотной бригады Geležinis Vilkas. В них принимают участие около 600 военных с боевой техникой.

«Ежегодно во время учений город и район Паневежис объявляются зоной моделирования военных действий. Сценарий учений каждый раз несколько меняется, но основная цель остается неизменной — уметь управлять ситуацией безопасности, отработать межорганизационное взаимодействие и взаимодействие со всеми подразделениями, участвующими в учениях — всем военным составом города Паневежис», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о планах Литвы закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью на фоне прибытия в страну наемников ЧВК Вагнера.

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащунас добавил, что в условиях присутствия вагнеровцев в Беларуси закрытие отдельных пунктов литовской границы является лишь вопросом времени.

Он также подчеркнул, что в случае обострения ситуации депутаты примут постановление о полном закрытии границы.

Сувалкский коридор и вагнеровцы: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувалкского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувалкском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

