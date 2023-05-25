Коррупционный скандал в правительстве. Президент Литвы поддержал проведение досрочных выборов в Сейм 25 мая, 11:29 Гитанас Науседа (Фото:пресс-служба президента Украины)

Досрочные выборы в Сейм Литвы являются одним из выходов ситуации, которая развернулась на фоне коррупционного скандала в правительстве страны. Об этом заявил президент Гитанас Науседа.

«В нынешних условиях, когда все зашло так далеко, и вместо того, чтобы решить проблемы правительства просто отставкой отдельных министров, на данном этапе, похоже, это один из немногих выходов», — сказал Науседа.

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Сообщается, что правящие консерваторы предлагают провести досрочные выборы в Сейм с целью «перезагрузить политическую систему» после расследования СМИ, которое поставило под сомнение прозрачность использования канцелярских выплат нынешними и бывшими членами муниципальных советов Литвы.

До этого Науседа говорил, что в случае возникновения вопросов по расходам во время работы в Сейме лучшим решением была бы отставка ряда министров, в частности министра образования, науки и спорта, а также министров финансов и культуры.

Глава Литвы заявил, что если Сейм примет положительное решение, выборы можно будет провести достаточно быстро.

Науседа также добавил, что берет на себя конституционную ответственность за формирование нового правительства, но подчеркнул, что не несет ответственности за кризис.