В Вильнюсе сносят советские памятники, пророссийские активисты угрожают нападением РФ на Литву 7 декабря, 13:21 Советские памятники в Литве (Фото:ELTA / Julius Kalinskas)

В Вильнюсе продолжают сносить советские памятники, во время демонтажа пророссийские активисты угрожали нападением России на Литву.

Об этом сообщает Delfi, ссылаясь на местное телевидение.

На Антакальнисском кладбище литовской столицы идут работы по сносу и вывозу советских скульптур — присматривающий за скульптурами 40 лет скульптор сказал, что рано или поздно они все равно бы упали.

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что символы советской идеологии не имеют ничего общего с захоронениями, а сам демонтаж законен и обоснован. Он назвал решение о сносе верным.

Однако с мнением властей не согласились пророссийские активисты.

«При чем тут вся война. Я этого не понимаю, здесь лежат погибшие и тут все разрушается. Давайте все монументы снесем. Какая разница», — сказал активист, который назвал себя Дмитрием.

Он заявил, что снос памятников — это «провокация, чтобы обострить ситуацию с Россией и в Литву как можно скорее приехали российские танки».

Скульптор Чесловас Ковалюнас, который много лет присматривал за памятниками, сказал, что их можно было оставить, достаточно было приделать к ним табличку с соответствующим текстом, напоминающим об их значении.

Одновременно он заявил, что стелы были сделаны из украинского камня, который неустойчив для литовского климата, а поэтому долго бы они не простояли.

«В камне много микроскопических трещин. 40 лет вода и лед делали свое дело, расширили трещины. Сейчас мы анализируем, насколько повреждены скульптуры», — резюмировал Ковалюнас.

12 мая в соседней Латвии Сейм проголосовал в срочном чтении за законопроект, прекращающий действие 13-й статьи латвийско-российского договора о сохранении мемориальных сооружений. Таким образом там разрешили снос советских памятников.