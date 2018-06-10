10 июня 2018, воскресенье

В Литве произошло второе за неделю ДТП с участием войск США

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
За последнее время это второе дорожно-транспортное происшествие, связанное с войсками США в Литве

За последнее время это второе дорожно-транспортное происшествие, связанное с войсками США в Литве

В Литве в Казлу Руде бронетранспортер США Stryker съехал в кювет и врезался в дерево. В результате пострадал американский солдат.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, американского солдата доставили в больницу с ушибом правого бедра. Ему оказали медицинскую помощь и перевели на амбулаторное лечение.

За последнее время это второе дорожно-транспортное происшествие, связанное с войсками США в Литве. В Пренайском районе четыре бронемашины Stryker столкнулись в четверг, 7 июня. В результате 13 военных получили травмы. Американские войска в настоящее время участвуют в учениях Kardo kirtis в странах Балтии.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове