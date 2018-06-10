В Литве произошло второе за неделю ДТП с участием войск США

За последнее время это второе дорожно-транспортное происшествие, связанное с войсками США в Литве

В Литве в Казлу Руде бронетранспортер США Stryker съехал в кювет и врезался в дерево. В результате пострадал американский солдат.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, американского солдата доставили в больницу с ушибом правого бедра. Ему оказали медицинскую помощь и перевели на амбулаторное лечение.

За последнее время это второе дорожно-транспортное происшествие, связанное с войсками США в Литве. В Пренайском районе четыре бронемашины Stryker столкнулись в четверг, 7 июня. В результате 13 военных получили травмы. Американские войска в настоящее время участвуют в учениях Kardo kirtis в странах Балтии.