В Литве предложили запретить георгиевскую ленту

В Литве депутаты оппозиционной консервативной партии предложили запретить георгиевскую ленту, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны России.

Как сообщает Польское радио, значение черно-оранжевой ленты, как символа победы СССР над нацистской Германией, было дискредитировано после аннексии Крыма Россией и вмешательства на востоке Украины.

В заявлении польских депутатов объясняется, что георгиевскую ленту необходимо внести к запрещенным нацистским и коммунистическим символам "в связи с геополитической ситуацией, угрозами для национальной безопасности, а также для предотвращения возможных провокаций и попыток подстрекательства к нетерпимости на национальной почве, чем заинтересована современная Россия".

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Эту инициативу раскритиковал председатель партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей евродепутат Вальдемар Томашевский, напомнив, что "георгиевская лента является позитивным символом".

Напомним, с 2017 года в Украине запрещено публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты как символа агрессии России против украинского народа.