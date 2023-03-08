В Литве предлагают принять отдельный закон о визовых ограничениях для россиян и белорусов 8 марта, 19:58 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

В среду, 8 марта, правительство Литвы предложило принять отдельный закон с ограничениями в отношении граждан России и Беларуси из-за полномасштабной агрессии против Украины — сейчас они действуют в рамках указа о чрезвычайном положении.

Об этом сообщает BNS.

В Литве еще со времен миграционного кризиса на границе с Беларусью действует чрезвычайное положение, которое одобряет парламент. Указ о чрезвычайном положении предусматривает более жесткие процедуры выдачи всех документов россиянам и белорусам — заявления на получение этих документов не принимаются.

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Также указ запрещает въезд в Литву гражданам России; исключения касаются дипломатов, диссидентов, работников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС, а также россиян с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенской зоны.

Сейчас чрезвычайное положение в Литве действует до 16 марта, но существует вероятность, что его не будут продлевать, если Сейм страны примет отдельный закон о мигрантах. В результате санкции против граждан РФ и Беларуси потеряют силу и потребуют отдельного введения.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене сообщила BNS, что целью инициативы является создание «национального режима санкций». Он не будет распространяться на юридических лиц, поскольку решение об экономических санкциях принимаются на уровне ЕС.

Правительство Литвы обратилось к парламенту страны с просьбой рассмотреть этот вопрос в срочном порядке.