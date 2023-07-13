«Вы никому не нужны». Экс-глава МИД Литвы резко ответил на упреки Лаврова 13 июля, 18:23 Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ответил на угрозы РФ в адрес западных стран (Фото:Lithuanian Ministry of Foreign Affairs/flickr)

Бывший глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс жестко ответил на угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что война будет продолжаться, пока Запад не прекратит попыток победить РФ.



Литовский политик написал в своем Twitter, что устал объяснять, что РФ никому не нужна.

«Мы устали объяснять, что Россия никому не нужна, никто не хочет с ней иметь дел и даже прикасаться к ней», — написал Линкявичюс.

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Литовский политик объяснил, каково одно и главное требование к России от стран Запада.

«Единственное требование — это прекратить аннексию и оккупацию соседей», — резюмировал экс-глава МИД Литвы.

Литва продолжает активно осуждать страну-агрессора РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Литовские власти передают на нужды украинских защитников разнообразное вооружение — от боеприпасов и снарядов до систем ПВО NASAMS.