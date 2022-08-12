Генпрокуратура Литвы начала расследование финансовой деятельности Шария 12 августа, 14:38 Анатолий Шарий (Фото:Скриншот/Анатолий Шарий/Youtube)

Генпрокуратура Литвы на прошлой неделе начала расследование в отношении имущества и финансов пророссийского блогера Анатолия Шария, сообщает портал 15min.

Представительница Генпрокуратуры Рита Стундене заявила, что во вторник, 2 августа было начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса (легализация полученного преступным путем имущества).

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Издание сообщает, что расследование начато после получения заявления от российского юриста Марка Фейгина.

Фейгин заявил, что с 2012 года, будучи резидентом Литвы, Шарий мог осуществлять незарегистрированную деятельность, получать не декларированные доходы из неясных российских источников и не платить налоги.



4 мая испанские власти задержали Шария по запросу украинских правоохранителей, которые вменяют ему государственную измену за поддержку кремлевского режима.

Позже появилась информация, что подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.

Народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский выразил уверенность, что экстрадиция пропагандиста — вопрос времени.

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