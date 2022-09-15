Запретили использовать. В Литве изъяли школьный учебник по русскому языку, в котором есть приглашения посетить оккупированный Россией Крым

15 сентября, 10:56
Поделиться:
Министр заявила, что в Литве пересмотрят учебники по русскому языку (Фото:Wokandapix/pixabay.com)

Министр заявила, что в Литве пересмотрят учебники по русскому языку (Фото:Wokandapix/pixabay.com)

Министр науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что из списка школьных пособий изъяли учебник по русскому языку, в котором есть приглашения посетить оккупированный Крым.

Об этом сообщает Delfi.

«Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе», — сказала она.

Видео дня

По ее словам, школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя.

Министр заявила, что пересмотрят и другие учебники по русскому языку.

Читайте также:
«Вырваться из ада». Как херсонцы живут в оккупации? Интервью с учителем, который лишь в августе выехал на подконтрольную Украине территорию

«Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой войны совершенно неприемлемы», — сказала она.

СМИ на прошлой неделе сообщали, что ученики литовских школ, изучающие русский язык в 6−12 классах, в учебниках могут найти приглашения посетить РФ и оккупированный Крым. Кроме того, в учебниках Россия представлена как «привлекательное демократическое государство».

В Венгрии выпущен учебник по географии для восьмого класса с ложной информацией об Украине. В частности, авторы утверждают, что в стране якобы идет гражданская война, а украинский флаг изображен вверх ногами.

https://www.youtube.com/watch?v=Z36fXMR5k7Q
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Школа Литва Пропаганда Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X