Запретили использовать. В Литве изъяли школьный учебник по русскому языку, в котором есть приглашения посетить оккупированный Россией Крым 15 сентября, 10:56 Министр заявила, что в Литве пересмотрят учебники по русскому языку (Фото:Wokandapix/pixabay.com)

Министр науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что из списка школьных пособий изъяли учебник по русскому языку, в котором есть приглашения посетить оккупированный Крым.

Об этом сообщает Delfi.

«Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе», — сказала она.

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По ее словам, школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя.

Министр заявила, что пересмотрят и другие учебники по русскому языку.

«Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой войны совершенно неприемлемы», — сказала она.

СМИ на прошлой неделе сообщали, что ученики литовских школ, изучающие русский язык в 6−12 классах, в учебниках могут найти приглашения посетить РФ и оккупированный Крым. Кроме того, в учебниках Россия представлена как «привлекательное демократическое государство».

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