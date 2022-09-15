Запретили использовать. В Литве изъяли школьный учебник по русскому языку, в котором есть приглашения посетить оккупированный Россией Крым
Министр заявила, что в Литве пересмотрят учебники по русскому языку (Фото:Wokandapix/pixabay.com)
Министр науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что из списка школьных пособий изъяли учебник по русскому языку, в котором есть приглашения посетить оккупированный Крым.
Об этом сообщает Delfi.
«Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе», — сказала она.
По ее словам, школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя.
Министр заявила, что пересмотрят и другие учебники по русскому языку.
«Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой войны совершенно неприемлемы», — сказала она.
СМИ на прошлой неделе сообщали, что ученики литовских школ, изучающие русский язык в 6−12 классах, в учебниках могут найти приглашения посетить РФ и оккупированный Крым. Кроме того, в учебниках Россия представлена как «привлекательное демократическое государство».В Венгрии выпущен учебник по географии для восьмого класса с ложной информацией об Украине. В частности, авторы утверждают, что в стране якобы идет гражданская война, а украинский флаг изображен вверх ногами.
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