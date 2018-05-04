В Литве будут использовать альтернативный вариант названия Грузии – Сакартвело

Государственная комиссия по литовскому языку утвердила альтернативный вариант названия Грузии – Сакартвело, сообщает Delfi.lt со ссылкой на BNS.

Перед принятием решения, комиссия целый месяц консультировалась с посольством Грузии, которое передало позицию грузинских языковедов по данному вопросу.

Кроме ввода в употребления Сакартвело, комиссия постановила, что грузинский народ может называться картвелами, а жители всей Грузии - сакартвелами.

Грузинское посольство заявило, что "этот шаг особенно символичен, с учетом твердого сотрудничества Грузии и Литвы, и исключительной дружбы".

"Это уникальный жест со стороны Литовской Республики, приуроченный к столетию восстановления независимости Грузии и создания Первой Демократической Республики, которое мы отметим 26 мая 2018 года", - заявили в посольстве.

Грузия неоднократно просила использовать другое название страны, близкое к грузинскому языку, так как нынешнее является русифицированным.

МИД Литвы уже обещает использовать в делопроизводстве новое альтернативное название страны.

"По поручению министра Линаса Линкявичюса в делопроизводстве МИД планируется использовать и альтернативное название Сакартвело", - сообщила BNS в четверг пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене.



