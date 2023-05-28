В Лисичанске 80 россиян оставили боевые позиции, а в Бахмуте 30 «вагнеровцев» похитили технику и сбежали — Генштаб ВСУ 28 мая, 21:44 Оставленные российские позиции под Бахмутом, Донецкая область, 11 мая 2023 года (Фото:Радио Свободная Европа / Радио Свобода / Сергей Нужненко через REUTERS)

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области около 80 российских солдат из подразделения Шторм-z самовольно оставили боевые позиции.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



Также в районе Бахмута дезертировали около 30 человек из ЧВК Вагнер, которые похитили военную технику и скрылись в неизвестном направлении.

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В Генштабе добавили, что продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Нижнесерогозском районе временно захваченной территории Херсонской области.

В частности, российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества. Местным гражданам с украинским паспортом, водительским удостоверением и техническим паспортом на транспортное средство угрожают конфискацией в случае отказа получения документов российского образца.